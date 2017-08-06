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Spor

Beşiktaş'ta Talisca düğümünü Fikret Orman çözüyor

Siyah-beyazlılar, stoper bölgesindeki sorunu Brezilyalı yıldızla çözmeyi planlıyor

06 Ağustos 2017 15:54

Beşiktaş'ta, Benfica'dan kiralanırken linsansının gönderilmesi konusu adeta bir krize dönüşen Anderson Talisca sorununa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan ilginç bir çözüm geldi. Siyah-beyazlıların 1 numarası, 1 seneliğine her türlü hakları kulüplerinde bulunan Talisca'nın Benfica tarafından başka bir takıma satılmak istendiğini öğrenmesi üzerine, Portekizli yöneticilere, "Ya sizden bir stoperi bedavaya alırız ya da Talisca'yı sattığınız takım bize bir stoperi bedelsiz verir" diyerek Brezilyalı oyuncudan kaynaklanan krizi fırsata çevirmeyi düşünüyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Portekiz ekibinin Talisca’yı Manchester City, Manchester United, Inter veya Milan’a satmak istediğini öğrenen siyah-beyazlılar bu operasyona şartlı onay verdi. Başkan Fikret Orman, Benfica kadrosundan br stoperin bedelsiz verilmesi veya Talisca’yı alacak kulübün bir savunmacıyı bedava göndermesi halinde oyuncuyu bırakableceklerini bildirdi.

Transferde uyguladığı akılcı taktiklerle son yıllarda herkes şaşırtmaya devam eden Beşiktaş Yönetimi, Anderson Talisca konusunda problem yaşadığı Benfica’yla sıra dışı bir pazarlık başlattı. Portekiz ekibinin 1 yıllığına kiralanan Talisca’ya lisans çıkarmak için gerekli evrakları göndermemesiyle ortaya çıkan krizin yeni olmadığı belirlendi. Siyah-beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre Manchester City, Manchester United, Milan ve Inter gibi kulüplerin Brezlyalı oyuncuyla ilglendiğini öğrenen Başkan Fikret Orman, Benfica’ya çok ilginç bir teklf yaptı.

Benfica Kulübü yönetcileriyle bir araya gelen siyah-beyazlılar iki plan hazırladı. Birinci plana göre Benfica, Talisca’yı cazip bir bonservis bedeliyle başka bir kulübe satarsa kendi kadrosundan bedava bir stoper ve bir mktar parayı Beşiktaş’a verecek. Portekiz ekibi bu teklifi kabul etmezse, Talisca’yı alacak kulüp, Beşiktaş’a bedava bir stoper ve bir mktar para ödemeyi göze alacak.

İsimler belirlendi

Beşiktaş’ın, Inter’den Medel ve Miranda, Milan’dan Gustavo Gomez ve Benfica’dan Lopez ve Jardel’le ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş’ın ikinci planı da Talisca’nın kesinlikle kadroda tutulması yönünde oldu. Benfica ile anlaşma sağlanamazsa Brezilyalı futbolcu bir sezon daha kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. Bu arada Talisca konusunda yaşanan gelişmeler nedeniyle Beşiktaş’ın tedbir olarak Basta’da oynayan Sado Diallo le el sıkıştığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, Talisca’nın takımda kalması durumunda bu oyuncuyla sözleşme yapmayacak. 

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