Beşiktaş'ta Tabata şoku

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Siyah-beyazlı takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan ve MR'ı çekilen Rodrigo Tabata'nın, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, Tabata'nın şut sırasında sağ bacak kasık adalesinden sakatlandığını belirterek, ''Brezilyalı oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Kendisi 6 hafta yok. Tabata'yı son iki maça yetiştirmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı.