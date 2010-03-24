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Spor

Beşiktaş'ta Tabata şoku

Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Brezilyalı futbolcu Tabata'nın sakatlığı şok etkisi yarattı.

24 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında 27 Mart Cuma günü Eskişehirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Brezilyalı futbolcu Rodrigo Tabata'nın sakatlığı şok etkisi yarattı.



Siyah-beyazlı takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan ve MR'ı çekilen Rodrigo Tabata'nın, 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, Tabata'nın şut sırasında sağ bacak kasık adalesinden sakatlandığını belirterek, ''Brezilyalı oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Kendisi 6 hafta yok. Tabata'yı son iki maça yetiştirmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

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