T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Beşiktaş'ta bir kişi, tabancayla vurularak öldürüldü

01 Mart 2013 09:17

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 50 yaşındaki Cezmi İzler, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, saldırının ardından kaçan zanlının peşinde.

Edinilen bilgiye göre, Köyiçi Caddesi'nde akşam saatlerinde Cezmi İzler (50) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda İzler, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İzler, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

ETİKETLER

beşiktaşpoliscinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24