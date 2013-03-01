Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 50 yaşındaki Cezmi İzler, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, saldırının ardından kaçan zanlının peşinde.

Edinilen bilgiye göre, Köyiçi Caddesi'nde akşam saatlerinde Cezmi İzler (50) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda İzler, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İzler, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.