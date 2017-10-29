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Spor

Beşiktaş'ta siftah yapan Negredo: Santrforların üzerinde her zaman gol baskısı olur

"Gol işe yaradı ve galibiyet getirdi; o yüzden güzeldi"

29 Ekim 2017 00:48

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta Süper Lig'in 10. haftasında golle tanışan ve takımına Alanyaspor karşısında 87. dakikada 3 puanı getiren Alvaro Negredo, santrforların üzerinde her zaman gol baskısı olduğunu ancak bunun normal bir durum olduğunu söyledi.

Hücum oyuncularının genç yaşta 'gol baskısı' ile tanıştığını ve bu duruma alışkın olduğunu söyleyen İspanyol golcü, attığı ilk golün takımına 3 puan getirmesinin ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

Alvaro Negredo, Alanyaspor-Beşiktaş maçı sonrası beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Birkaç haftadır gol atamıyordum. Ligin başından beri gol atamıyordum. Bana bu sürede destek olan takım arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim.

Gol işe de yaradı; galibiyeti getirdi. O yüzden güzeldi. Santrforların üzerinde her zaman gol baskısı vardır. Bununla yaşamayı çok genç yaşta öğrenirsiniz, bu bana sorun yaratmadı. Bir baskı oluştu üzerimde ama bu baskıyı biliyorum, tanıdık bir baskı."

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