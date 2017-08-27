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BEŞİKTAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI (1)

DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI (1) Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Beşiktaş'ta seyir halindeki minibüsün motor kısım henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı

27 Ağustos 2017 02:45

DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ\'TA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
Beşiktaş\'ta seyir halindeki minibüsün motor kısım henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sadece şoförün bulunduğu minibüs kısa sürede alevler içinde kalırken şoför son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.

Görüntü dökümü:
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-Minibüsün alev alev yanması
-İtfaiyenin müdahalesi
(Cep telefonu kamerası)
-Alev alev yanan minibüs
-Vatandaşların izlemesi
-Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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