DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ\'TA SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta seyir halindeki minibüsün motor kısım henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sadece şoförün bulunduğu minibüs kısa sürede alevler içinde kalırken şoför son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.

Görüntü dökümü:

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-Minibüsün alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

(Cep telefonu kamerası)

-Alev alev yanan minibüs

-Vatandaşların izlemesi

-Detaylar