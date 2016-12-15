Beşiktaş'ta şehit olan polisin kızı istedi, sokağa dev Türk bayrağı asıldı

İstanbul Dolmabahçe’de terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta’nın Edirne’nin Keşan İlçesi’nde yaşayan lise öğrencisi kızı 16 yaşındaki Melis Usta’nın isteği üzerine evinin bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Sağlık, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Göksel Demiralp, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz, İlçe Müftü Vekili İsmail Hergül’den oluşan heyet, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta’nın ilk evliliğinden olan ve Keşan Mehmet Akif ErsoyAnadolu Lisesi’nde okuyan 10’uncu sınıf öğrencisi kızı Melis Usta’yı, Aşağı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Caddesi’nde yaşadığı evde ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Basın mensuplarının alınmadığı ziyarete katılanlar Melis Usta’ya teziyelerini iletirken, Müftü Vekili İsmail Hergül tarafından da Kuran-ı Kerim okundu.

’Babamın bayrağını astırıyorum'

Şehit kızı Melis Usta’nın isteği üzerine oturduğu evin önündeki caddeye dev Türk bayrağı asıldı. Melis Usta, Keşan Belediyesi ekipleri tarafından bayrağın asılması anını cep telefonuyla videoya çekerek, sosyal paylaşım sitesi hesabı üzerinden "Babamın bayrağını da astırıyorum Allah’ın izniyle... Bu şanlı Türk Bayrağı dalgalandıkça senin kanın yerde kalmayacak babam" notuyla paylaştı.