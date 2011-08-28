-Beşiktaş'ta Sarıyer'le karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Carlos Carvalhal yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Isınma koşularıyla başlayan idmanda futbolcular daha sonra istasyon çalışmaları ve kısa koşular yaptı. Tam saha taktik çalışmanın ardından kanat, korner ve duran top organizasyonları üstünde duran Beşiktaş'ın antrenmanı serbest vuruş ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı takımın bugünkü antrenmanına tedavilerine devam edilen Ersan Gülüm, Bebe ile milli takımlara giden İsmail, Egemen, Necip, Burak Kaplan, Sivok, Holosko ve Ekrem Dağ katılmadı. İbrahim Toraman ve Simao'nun takımdan ayrı koşu çalışması yaptığı antrenmana sol bileğinden ağrısı olan ve tedavisi gerçekleştirilen kaleci Rüştü katılmadı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Spor Toto 2. Lig takımlarından Sarıyer ile hazırlık maçı oynayacak. Bu arada, Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüpte geleneksel bayramlaşma töreninin 1 Eylül Perşembe günü gerçekleştirileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, bayramlaşma töreninin Akaretler'deki kulüp binasında C Blok'ta bulunan Divan Kurulu Lokali'nde yapılacağı kaydedildi.