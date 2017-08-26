Beşiktaş'ta 'Şampiyonlar Ligi' sözü

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon bitiren ancak Avrupa'da bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta futbolcular bu sezon için kenetlenmiş durumda. Siyah-beyazlı futbolcular, "Bu kez affetmek yok, işi bitireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyeceğiz" diyerek, gruptan çıkma sözü verdiler.

Habertürk'ten Kartal Yiğit, önceki gün çekilen Şampiyonlar Ligi kuralarında dengeli bir gruba düşen siyah-beyazlıları şimdiden ‘dev’ heyecan sararken, tıpkı milyonlarca taraftar gibi futbolcular da kura çekimini büyük bir ilgiyle takip etti. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki lobide kurayı izleyen Beşiktaşlı oyuncular, Monaco, Porto ve Leipzig ile aynı gruba düşmelerine oldukça sevindi.

Yabancılar coştu

Özellikle Portekizli yıldızlar Pepe ve Quaresma, eski takımları Porto’nun çıkmasını mutlulukla karşılarken, diğer yabancılar da bu sevince ortak oldu. Birbirlerinden ayrılmayan Adriano ve Talisca gibi isimler de iki isme katılırken, siyah-beyazlı oyuncular ardından hep birlikte değerlendirme yaptı. Gruptan çıkma sözü veren futbolcular, “Bu kez affetmek yok. Bu sefer işi bitireceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi’ne kalmak değil, Şampiyonlar Ligi’nde tırmanmak. Yarım kalan işi tamamlayacağız” dediler.