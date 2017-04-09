Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı.

Siyah-beyazlıların yıldızı Ricardo Quaresma sakatlanarak kenara geldi ve yedek kulübesine oturdu. 32. dakikada sakatlık geçiren Portekizli oyuncunun yerine 2 dakika sonra Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği maç öncesi görüntüde Quaresma’nın ısınırken adelesinin sertleştiği görüldü. Maçın 32. dakikasında siyah-beyazlı yıldız topsuz alanda kendisini yere bıraktı.