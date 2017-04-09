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Spor

Beşiktaş’ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Trabzonspor maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı

09 Nisan 2017 00:00

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı.

Siyah-beyazlıların yıldızı Ricardo Quaresma sakatlanarak kenara geldi ve yedek kulübesine oturdu. 32. dakikada sakatlık geçiren Portekizli oyuncunun yerine 2 dakika sonra Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği maç öncesi görüntüde Quaresma’nın ısınırken adelesinin sertleştiği görüldü. Maçın 32. dakikasında siyah-beyazlı yıldız topsuz alanda kendisini yere bıraktı.

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