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Spor

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULAR ANTREMANA ÇIKACAK İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2010 14:29

-BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULAR ANTREMANA ÇIKACAK  İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Beşiktaş'ta kulüp doktoru Devrim Urgun, siyah-beyazlı futbol takımında sakatlığı bulunan futbolcuların son durumlarıyla ilgili kulübün internet sitesi aracılığıyla bilgi verdi. Fatih Tekke, Ekrem Dağ, Onur Bayramoğlu ve Matteo Ferrari'nin bugünkü idmanda fizyoterapistler eşliğinde koşacağını söyleyen Dr. Urgun, tedavisi devam eden Erhan Güven'in ise yarın takımdan ayrı koşular yapacağını belirtti. Devrim Urgun, Erhan'ın takımla çalışmalara katılabilmesi için iki haftalık bir zaman gerektiğini açıkladı. Almanya ile oynanan milli maçta sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan ve sol arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen Mehmet Aurelio'nun tedavisine de devam edildiğini ifade eden Dr. Urgun, Quaresma ve Guti'nin tedavilerinin ise kendi ülkelerinde sürdüğünü söyledi.

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