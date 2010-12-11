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Spor

BEŞİKTAŞ'TA RAPID WIEN MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 16:27

-BEŞİKTAŞ'TA RAPID WIEN MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'a yenilerek haftayı puansız kapatan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda 15 Aralık Çarşamba günü Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Teknik Direktör Bernd Schuster yönetiminde dinlenme antrenmanları yapan siyah-beyazlılar, Ümraniye'deki yoğun kar yağışı nedeniyle salonda kuvvet çalışmaları yaparak günü tamamladı. Tedavisi Brezilya'da süren Bobo, izinli olan Yusuf Şimşek ve Fatih Tekke'nin dışında tedavileri devam eden Ekrem Dağ, Rüştü Reçber, Nihat Kahveci, Onur Bayramoğlu, Tabata ve Nobre de bugünkü çalışmaya katılmadı. Eskişehirspor maçında sakatlık geçiren İbrahim Toraman, Necip Uysal, Ersan Gülüm ve Filip Holosko da bugünkü çalışmaya çıkamadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, İbrahim Toraman'ın sol topuğuna aldığı darbe sonucu ağrıları olduğunu, Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağlarında darbeye bağlı esneme meydana geldiğini, Ersan Gülüm'ün ise sol üst adalesinde darbeye bağlı iç kanama tespit edildiğini söyledi. Dr. Urgun, bu oyuncuların tedavilerine başladığını sözlerine ekledi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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