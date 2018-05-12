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Spor

Beşiktaş'ta Quaresma Ankara'ya götürülmüyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi 2 oyuncu daha kadroya alınmadı

12 Mayıs 2018 19:57

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi 2 oyuncu daha kadroya alınmadı.
Sakatlıkları bulunan Pepe, Caner, Negredo ve Atiba\'nın yanı sıra cezalı olan Dusko Tosic ve hafta içi sakatlanan Adriano ve Quaresma da kadroya dahil edilmedi.
Ankara kafilesinde şu oyuncular yer aldı;
\"Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan G., Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan T., Babel, Mustafa, Larin, Love\"
MUHTEMEL 11
Beşiktaş\'ın yarınki maça şu 11\'le çıkması bekleniyor;
\"Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love\"
 

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