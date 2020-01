Beşiktaş'ta puan kaybı sinirleri gerdi

Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında kavga

Talisca: \"Biz her zaman kardeşiz\"

Caner Erkin: \"En büyük Beşiktaş\"

İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dün akşam oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında Caner Erkin ile Talisca kavgası yaşandı. Maç esnasında pas verme tartışması yaşayan iki futbolcunun maç bitimiyle birlikte soyunma odasında kavga çıktı ve diğer futbolcular olayı çok fazla büyümeden yatıştırdı.

Caner Erkin\'in soyunma odasına girdikten sonra Talisca\'ya Türkçe hakaretlerde bulundu ve Brezilyalı oyuncu da Caner\'e tekme ile karşılık verdi. Yaşanan olaylardan sonra soyunma odasında bulunan diğer futbolcular hemen araya girerek kavganın çok daha fazla büyümesini engelledi.

Sonrasında ise soyunma odasına giren teknik direktör Şenol Güneş, her iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyararak hemen barışmalarını istedi. Güneş\'in bu isteği hemen yerine getirildi.

BEŞİKTAŞ RESMİ SİTEDEN KAVGANIN ŞİDDETİNİ YALANLADI

Yaşanan bu gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapan yönetim resmi siteden konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada soyunma odasında yaşananların şiddetinin, abartıldığı gibi olmadığı ve tartışmanın medya organlarında yer aldığı gibi uçan tekmeler, yumruklaşmalar boyutuna gelmediğinin altı çizildi.

Siyah Beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: \"Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca\'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır. Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.\"

TALİSCA: \"BİZ HER ZAMAN KARDEŞİZ\"

Öte yandan Talisca Instagram hesabından Caner Erkin ile fotoğrafını paylaştı. Talisca fotoğrafın altına, \"Biz her zaman kardeşiz. Böyle bir olup sevinmeye sevindirmeye devam edeceğiz\" notunu düştü.

CANER ERKİN: \"EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ\"

Caner Erkin ise Instagram hesabından \'\'En büyük Beşiktaş\'\' yazılı bir resim paylaşarak, \'\'Her şey takımın iyiliği için. En büyük Beşiktaş\'\' dedi.