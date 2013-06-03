Beşiktaş'ta yaralılar Dolmabahçe Camii'ne sığındı

Beşiktaş'tan Taksim'e çıkarken, İnönü Stadyumu çevresinde bulunan göstericilere polis müdahele etti. Polisin müdahalesi sonucu yaralananların bir kısmı Dolmabahçe Camii'ne sığındı.

bianet.org'un Beşiktaş'taki eylemcilerden aldığı akışın bir kısmı şöyle:

20.54: Beşiktaş’tan Taksim’e çıkışları kapayan polis gaz bombası ve tazyikli su ile saldırıyor.

Akaretler, park otel yönü kapalı.

Barbaros Meydanı’nda binlerce var.

21.03: Polisten yoğun gaz bombası var.

21.10: Polis, Çırağan'a dek geldi. Saldırı sürüyor.

21.22: İnsanlar Ortaköy tarafındaki ara sokaklara girdi. Özellikle Salçıklar Sokağı’nda çok fazla insan var. Sokağın başındaki polis saldırısı nedeniyle çıkamıyorlar. Barbaros tarafından da polis geleceği söylentisi yukarı çıkmalarını engelliyor.

21.28: İnsanlar evlerden sirke ve limon veriyor.

21.42: Polis TOMA’yı geride bıraktı, Bahçeşehir Üniversitesi’nin oradaki üst geçit hizasında duruyor.

21.52: Beşiktaş'ta Ortaköy yönündeki saldırı durdu. Polis üst geçit hizasında iki yanda duruyor. Protestoya katılan insanlar dağınık halde bekliyor.

22.13: Dolmabahçe önünde, Akaretler’de polisin müdahalesi sürüyor.

Twitter’daki kullanıcılar Beşiktaş Camisi’ne revir kurulduğu bilgisini geçiyor. Beşiktaş'takiler için ilk yardım malzemelerine ihtiyaç var.

22.47: İnsanlar buldukları her şeyle barikat kuruyorlar.

23.00: Kadıköy’den insanlar daha önce olduğu gibi Boğaz Köprüsü’nden Beşiktaş’a geçmek üzere yürüyor.

23.09: Büyük Kartal Heykeli’nin oradaki bir kişinin verdiği bilgiye göre, polis ara sokaklara da yoğun gaz atıyor. İnsanlar Hacıoğlu’nun önünde yanan barikat kurdu.

23.14: Alkım Kitapevi’nin orada duran polis Kabalcı Yayınevi’nin oraya kadar gelerek gaz bombası atıyor. bianet'in konuştuğu insanlar polisin gaz bombalarını hedef alarak attığını iddia ediyor.

23.24: Beşiktaş'taki evler kapılarını insanlara açıyor, yardım ediyor.

23:42: Fulya'da araçlar Beşiktaş'taki direnişçilere korna çalarak destek oluyor.

23.54: Akaretler’de yüzlerce kişi zincir oluşturdu, barikatlara malzeme taşıyorlar. Meydanda binlerce insan var.

00.07: Fulya'dan Akaretler’e ambulanslar gidiyor.

00.32: bianet'in konuştuğu kişiler, polisin gaz bombalarını hedef göstererek baş seviyesinde attığını öne sürüyor, insanların yaralandığını, gaz bombası nedeniyle Beşiktaş’taki dükkanların camlarının kırıldığını aktarıyor.

Polis, çarşı içine gaz bombası atıyor.

00.46: AKUT yaralılara yardım için çarşı içine giriyor.

01.00: Polisin yoğun saldırısı sonucunda sokaktakiler Beşiktaş'taki apartmanlara ve evlere sığındı.

01.10: Sivil polislerin sokakta çok fazla kişiyi gözaltına aldığı iddia edildi.

01.21: Meydanda az sayıda çevik kuvvet ekipleri var, köyiçi çıkışını tutuyorlar. 150 kadar insan Barbaros'tan Yıldız'a çıkan yolda barikatlar kurdu. Polis buradakilere doğru gaz atıyor. Yıldız'a çıkış yönünde direnişçiler barikatlar kurdu. Akaretler'de, çarşı içinde de insanlar var. Sivil polislerin de çarşı içinde dolandığı söyleniyor.

01.30: Apartmanlara sığınan direnişçilerden, polisin apartmanlara girmeye başladığı bilgisi geldi. An itibarıyla Fulya'dan onlarca araçlık bir konvoy Beşiktaş'a doğru gidiyor.

01:33: Yıldız tarafından polis gaz sıkarak bir dozer ile birlikte meydana indi.

01.41: Taksim'den Beşiktaş'taki direnişe desteğe gelen binlerce insan Dolmabahçe'de polise karşı durdu. Eylemciler, buradaki bir kepçeyi de ele geçirdi, kepçenin arkasında Dolmabahçe'den Beşiktaş'a ilerlemeye başladılar.

01.53: Polis Barbaros'ta, meydana gaz sıkıyor.

02.10: Dolmabahçe'den gelen kitleye beşiktaş ve Maçka yönünden polis saldırdı. Önden giden kepçe görünmüyor, insanlar Kabataş'ta, bir grup da Taksim'e dönüyor. Polis caminin orada bekliyor.

02.40: Dolmabahçe yönünde 300 kadar insan var, dağılmaya başlıyorlar. Polis, Beşiktaş yönünde bekliyor.

02.48: Başbakanlık Çalışma Ofisi, Alkım, İş Bankası ve Barbaros bulvarında binden fazla polis var. İnsanlar çarşı içindeler, polis buraya giremiyor.

Polis gaz atamadğı yerde insanları göz altına alıyor. bianet'in görüştüğü kişi bir yerde saklandığını, kapı önünde çok fazla polis olduğunu söyledi. Saklandıkları yere bir muhabirin geldiğini ve polisin kendisini darp ettiğini söylediğini de ekledi.

Gazeteci Tuğba Tekerek de twitter'a "Polis fotoğraf cekerken gelip kolumu kivirdi. "Gazeteciyim" dedim 'gazeteciligini s..' dedi" yazdı.

02.59: Canlı yayın yapan direnişçi, çok fazla provakatör olduğunu, Çarşı grubunun bu nedenle çekilme kararı aldığını açıkladığını ve çekilmenin başladığını söyledi. İnsanlara evlerden çıkmama ve yaralılara yardım etme çağrısı yaptı.

Beşiktaş'ta yedi saati aşkın şekilde süre binlerce insan direndi. Şu saatlerde de çarşı içinde bekleyen insanlar var.