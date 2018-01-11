Beşiktaş'ta, Pepe ve Tosic sakatlandı

Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampında sakatlık geçiren Pepe ve Tosic teknik heyeti korkuttu.

Beşiktaş Kulübü, iki oyuncuyla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, Pepe'nin sol kalça adalesinde, Tosic'in de sağ baldır adalesinde zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Sağlık ekibi tarafından tedavileri yapılan oyuncuların, tedbir amacıyla takımdan ayrı salon ve havuzda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, iki futbolcunun da hafta başında takımla antrenmanlara çıkması planlanıyor.