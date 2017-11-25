Beşiktaş’ta Pepe sakatlandı!

Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-Beyazlı ekipte Pepe maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı. Yerine Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkan Beşiktaş, deplasmanda ligin 13. haftasında Malatyaspor ile karşılaşacağı maç öncesi büyük bir şok yaşadı. Savunmanın değişmez ismi Pepe, müsabakaya dakikalar kala, ısındığı sırada sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, teknik adam Şenol Güneş'in yanına giderek durumunu anlattı. Bu olay sonrası teknik adam Güneş, Pepe'yi kadrodan çıkardı.

Pepe'nin yerine Beşiktaş'ta Necip Uysal forma giyecek.