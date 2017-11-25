T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş’ta Pepe sakatlandı!

Pepe, Malatyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlandı

25 Kasım 2017 19:29

Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-Beyazlı ekipte Pepe maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı. Yerine Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkan Beşiktaş, deplasmanda ligin 13. haftasında Malatyaspor ile karşılaşacağı maç öncesi büyük bir şok yaşadı. Savunmanın değişmez ismi Pepe, müsabakaya dakikalar kala, ısındığı sırada sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, teknik adam Şenol Güneş'in yanına giderek durumunu anlattı. Bu olay sonrası teknik adam Güneş, Pepe'yi kadrodan çıkardı. 

Pepe'nin yerine Beşiktaş'ta Necip Uysal forma giyecek.

 

ETİKETLER

PepeBeşiktaşsakatlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24