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Spor

Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

15 Aralık 2018 20:11

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe\'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 
Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye\'den ayrılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Pepe\'nin görüntüleri (ARŞİV)

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