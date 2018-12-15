Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe\'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye\'den ayrılacağı öğrenildi.

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- Pepe\'nin görüntüleri (ARŞİV)