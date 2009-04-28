Beşiktaş'ta Nobre seferberliği



Fenerbahçe maçına yetişebilmek için günde 3 kez kontrolden geçen Mert Nobre'nin belinde olumlu gelişmeler olduğu öğrenildi.



Doktorların "En az 3 hafta oynayamaz" dediği tecrübeli futbolcunun Perşembe günü sahaya ineceği ve derbide oynamak için büyük gayret gösterdiği ifade edildi.



Fizik tedavisini tüm hızıyla sürdüren Nobre'nin Fenerbahçe karşısında forma giyme şansının yüzde 51 olduğu belirtildi.



'OYNAMAK İSTİYORUM'



Brezilyalı golcü, "Bu kritik dönemeçte oynayamamak beni çıldırtıyor. Fenerbahçe karşısında mutlaka forma giymek istiyorum. Şampiyonluğa giden takımımıza daha fazla katkı yapmak için tüm gayreti göstereceğim. Umarım bu hafta sonu benim gollerimle Fenerbahçe'yi devirir, taraftarımıza bir derbi galibiyeti armağan ederiz" dedi.

