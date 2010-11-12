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Spor

BEŞİKTAŞ'TA NİHAT ŞOKU İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2010 15:43

-BEŞİKTAŞ'TA NİHAT ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı maçta sakatlanan Nihat Kahveci'nin 8 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlanan Nihat'ın durumunun ciddi olduğunu, ilk bulgulara göre kasık adalesinde yırtık bulunduğunu belirterek, ''Detaylı bir şekilde tetkiklerimizi sürdüreceğiz. Ancak şu anki haliyle yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağını tahmin ediyoruz'' dedi. Dr. Urgun, açıklamasında, Zapotocny ve Nobre'nin bugün yükleme koşuları ve egzersizlerini tamamladığını, bu iki oyuncunun yarın takımla antrenmanlara katılmasını beklediklerini dile getirdi. Sol arka adalesinde ağrı ve çekme olan Bobo'nun bugünkü antrenmana katılmadığını kaydeden Devrim Urgun, ''Golcü futbolcumuzun tedavisi devam edecek. Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamamasına tedavi sonrasında karar vereceğiz'' diye konuştu.

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