Beşiktaş'ta Mario Gomez'den iyi haber

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'la oynadığı hazırlık maçında yüksek ateş problemi bulunması sebebiyle oynayamayan Mario Gomez'den iyi haber geldi. Son 2 gündür yoğun tedavi gören Alman yıldız, takımının dün yapılan antrenmanının tamamında yer aldı.

Milli maçlar sebebiyle Süper Lig’e verilen arayı Antalya’da geçiren Siyah-Beyazlılar, dün Shakhtar Donetsk’le yapmayı planladıkları hazırlık maçının, Ankara’daki terör olayı sebebiyle iptal edilmesi sebebiyle günü antrenman yaparak geçirdi.



Sabah saatlerinde konakladıkları otelin sahasında basına kapalı olarak çalışan Beşiktaş’ın yıldızları; 1,5 saat süren idmanda kondisyon ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Güne ısınma koşularıyla başlayan futbolcular; dar alanda oyun ve kontrol pas idmanı sonrasında yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

3 günlük iznini Almanya’da geçiren ve takım kafilesiyle beraber İstanbul’dan Antalya’ya geldikten sonra iklim değişimi sebebiyle rahatsızlanan Mario Gomez, dünkü idmanda yer aldı. Osmanlıspor mücadelesinde yüksek ateş problemi sebebiyle görev alamayan tecrübeli futbolcu, sağlık ekibinin yoğun tedavi sürecinin ardından sorununu atlattı. 30 yaşındaki oyuncu, idman sırasında durgun bir görüntü sergilese de takımına geri dönmesi, teknik direktör Şenol Güneş’i sevindirdi.



Milliler yer almadı





Dünkü idmana; milli takımlarda bulunan; Gökhan, Oğuzhan, Olcay, Cenk, Ersan, Quaresma, Tosic ile ayak bileğinde ağrı olan Necip Uysal ve sağ omuzunda sorun bulunan Günay Güvenç katılmadı.