Beşiktaş'ta Mario Gomez yine gündemde!

Milliyet muhabiri Serdar Sarıdağ, SkorerTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, Beşiktaş'ta iki sezon önce kiralık oynayan ve attığı Süper Lig'de attığı 26 golle gol kralı olan Alman golcü Mario Gomez'in, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldiğini söyledi. Aboubakar transferinde hala netliğe ulaşılamadığını belirten Sarıdağ, bazı yöneticilerin Gomez'i kadroya dahil etmeyi teklif ettiğini söyledi.

Aboubakar transferinin maddi açıdan zor olduğunu aktaran Sarıdağ, birtakım yöneticilerin Mario Gomez'in alınmasını teklif ettiğini söyledi. Oyuncunun bedelsiz veya kiralık olarak alınabileceğini vurgulayan Sarıdağ, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın onay vermesi halinde transferin gerçekleşeceğini söyledi.

"Şenol Güneş'ten Gomez'e onay"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de, kendi yönetiminde gol kralı olan Mario Gomez'in transferine onay veriyor. 65 yaşındaki teknik adamın ilk isteğinin, geçen sezon sonlarına doğru istediği taktiğe uyum sağlayan Senegalli golcü Aboubakar olduğu belirtilirken, Mario Gomez'e de kapısının her zaman açık olduğu vurgulandı.

"Sosa, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor!"

Transferde 'domino etkisi'ne vurgu yapan Sarıdağ, Beşiktaş'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediğini söyledi. Ancak Çalhanoğlu'nun Milan'a transfer olmasıyla, yedek kalması neredeyse kesinleşen eski Beşiktaşlı Jose Sosa'nın, siyah-beyazlı kulübe tekrar dönmek istemesi gündeme geldi.

"Benzema bu sene imkânsız; seneye gelebilir"

Daha önce sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'ın Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema ile görüşme yürüttüğünü öne süren Sarıdağ, golcü futbolcunun transferinin bu sene için imkânsız olduğunu, ancak bir sonraki sezonda gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Benzama'nın bir sonraki sene ve sonrasında gelmesinin imkansız olmadığını söyleyen Sarıdağ, "Bundan sonra her sene Benzema'yı Beşiktaş'ın forvet transferi gündeminde baş sıraya yazacağım" dedi.

"Volkan Babacan, Beşiktaş'ta oynamak ister"

Son günlerde Beşiktaş'a transfer olmak istediği öne sürülen Volkan Babacan ile ilgili konuşan Sarıdağ, "Beşiktaş devre arasında da ilgilendi. Onunla ilgili çıkan transfer haberlerinin doğru olduğuna inanıyorum. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. Ancak Başakşehir bırakmaz. En önemli oyuncularından biri. Başakşehir kadrosunu güçlendirmek isteyen bir ekip, Volkan'ı bırakmak isteyeceklerini sanmıyorum" dedi.