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Spor

Beşiktaş'ta Leipzig maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 26 Eylül Salı günü Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek Beşiktaş, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı

24 Eylül 2017 16:19

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin ikinci haftasında 26 Eylül Salı günü Almanya\'nın Leipzig takımını konuk edecek Beşiktaş, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünkü Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyunculara salonda yenilenme programı uygulandı. Diğer futbolcular ise pas, 5\'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
 

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