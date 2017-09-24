Beşiktaş'ta Leipzig maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin ikinci haftasında 26 Eylül Salı günü Almanya\'nın Leipzig takımını konuk edecek Beşiktaş, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünkü Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyunculara salonda yenilenme programı uygulandı. Diğer futbolcular ise pas, 5\'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

