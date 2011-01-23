-BEŞİKTAŞ'TA KUPA MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile oynayacağı (B) Grubu 5. ve son hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, tedavisine devam edilen Nihat Kahveci ve Tomas Sivok'un katılmadıkları, Mert Nobre, Guti Hernandez ve Matteo Ferrari'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığı bildirildi. Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı idmanda, ısınma koşularının ardından pas ve top kontrolü yapan siyah-beyazlıların, minik kalede değişmeli dar alan çalışmasının ardından, yarım sahada taktik çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği açıklandı. Bu arada, Ali Kuçik ve Onur Bayramoğlu'nun, A2 takımının maçında oynayacağı için A takım antrenmanına katılmadığı duyuruldu. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.