Beşiktaş'ta kimler ayrılacak?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, siyah beyazlı takımda yaşanacak değişikliği açıkça ortaya koydu. Orman'ın "En az 5-6 oyuncu ile yollarımızı ayıracağız" ifadesinin ardından gözler takımdan ayrılması gündemde olan isimlere çevrildi.

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Orman, Beşiktaş’ın sezonun ilk yarısını 26 puan ile 7. sırada bitirmesinin ardından takımda yaşanacak değişikliği açıkça ortaya koydu.

Sezonun ikinci yarısı öncesi yolların ayrılacağı ilk isim Vagner Love olacak. Cyle Larin’in sezon sonuna kadar kiralanması gündeme gelirken, sakatlığının ardından bir türlü istenileni veremeyen Gökhan Töre ile de ayrılık hazırlığı yapılıyor.

Bu sezon en fazla forma giyen isimlerden biri olan Ricardo Quaresma da gidecek oyuncular arasında yer alabilir. Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Portekizli için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Teknik heyetin gözden çıkardığı Tolgay Arslan'ın da ayrılığı gündemde. Arslan için gelecek tekliflere göre hareket edilecek.

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek Tolga Zengin de siyah beyazlılara veda edebilir. Son 3 sezonda sadece 6 lig maçında görev yapan Tolga’nın sezon sona ermeden takımdan ayrılması sürpriz olmaz.