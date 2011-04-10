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Spor

BEŞİKTAŞ'TA KASIMPAŞA MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

10 Nisan 2011 23:31

-BEŞİKTAŞ'TA KASIMPAŞA MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşu ve pas çalışmalarının ardından dar alan çalışmaları ve kanat organizasyonları üzerinde durdu. Yaklaşık 1.5 saat süren taktik ağırlıklı antrenmanın son bölümünde şut çalışması yapıldı. Siyah-beyazlı takımda sağ dizinde ağrıları olan Rüştü ile sakatlıkları devam eden Guti, Ekrem Dağ, Ferrari ile Ersan antrenmana katılmadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, bu futbolcuların Kasımpaşa maçında oynayamayacaklarını açıkladı. Bu arada, pas çalışması sırasında Doğukan Pala ile çarpışan Rıdvan Şimşek de tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktı. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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