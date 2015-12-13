T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta kaleci sorununa 4 aşamalı çözüm

Tolga Zengin'in hatalı goller yemesinin ardından kaleci planlaması yapan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar kararını netleştirecek

13 Aralık 2015 23:44

Kaptan Tolga Zengin'in, Akhisar Belediye ve Sporting maçlarında yediği hatalı goller nedeniyle transfer için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi yeni bir yol haritası çizdi.

Eurospor'taki habere göre, dört madde halinde kaleci planlaması yapan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar kararını netleştirecek. Yönetimin kale için belirlediği yeni strateji şöyle:

1 - İlk olarak Tolga Zengin’in toparlanması sağlanacak. Üç senedir Beşiktaş forması giyen Tolga’nın istikrar sağlayamaması nedeniyle kaleci antrenörü Jose Sambade ile görüşülecek. Günay Güvenç’e de şans verilmesi gündeme getirtilecek.

2 - Ospina ile görüşen ve önemli bir mesafe alan Beşiktaş Yönetimi, Arsenal’in bu oyuncuyu devre arasında bırakmak istememesi yüzünden, transferi sezon sonuna bırakmıştı. İşlerin kötü gitmesi halinde ya bu transfer öne çekilecek ya da başka bir isim liste başına alınacak.

3 - Devre arasında kaleci transferinde Ospina’da başarılı olunmaması durumunda, Dnipro’da oynayan Boyko masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’a önerilen bu kaleciyi beklemeye alan yönetim, Ukraynalı file bekçisi ile resmi olarak ilgilenmeye başlayacak.

4 - İstenen kalitede yabancı bir kaleci bulunamazsa transfer rafa kaldırılacak. Siyah-beyazlılar, Tolga ve Günay’ın yanına bir yerli kaleci daha alınması fikrini Şenol Güneş’in onayına sunacak.

ETİKETLER

tolga zenginbeşiktaşkalecisorunsaltransferhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24