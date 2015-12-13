Beşiktaş'ta kaleci sorununa 4 aşamalı çözüm

Kaptan Tolga Zengin'in, Akhisar Belediye ve Sporting maçlarında yediği hatalı goller nedeniyle transfer için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi yeni bir yol haritası çizdi.

Eurospor'taki habere göre, dört madde halinde kaleci planlaması yapan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar kararını netleştirecek. Yönetimin kale için belirlediği yeni strateji şöyle:

1 - İlk olarak Tolga Zengin’in toparlanması sağlanacak. Üç senedir Beşiktaş forması giyen Tolga’nın istikrar sağlayamaması nedeniyle kaleci antrenörü Jose Sambade ile görüşülecek. Günay Güvenç’e de şans verilmesi gündeme getirtilecek.

2 - Ospina ile görüşen ve önemli bir mesafe alan Beşiktaş Yönetimi, Arsenal’in bu oyuncuyu devre arasında bırakmak istememesi yüzünden, transferi sezon sonuna bırakmıştı. İşlerin kötü gitmesi halinde ya bu transfer öne çekilecek ya da başka bir isim liste başına alınacak.

3 - Devre arasında kaleci transferinde Ospina’da başarılı olunmaması durumunda, Dnipro’da oynayan Boyko masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’a önerilen bu kaleciyi beklemeye alan yönetim, Ukraynalı file bekçisi ile resmi olarak ilgilenmeye başlayacak.

4 - İstenen kalitede yabancı bir kaleci bulunamazsa transfer rafa kaldırılacak. Siyah-beyazlılar, Tolga ve Günay’ın yanına bir yerli kaleci daha alınması fikrini Şenol Güneş’in onayına sunacak.