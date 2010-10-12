T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'TA İZİN SONA ERDİ İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2010 00:30

-BEŞİKTAŞ'TA İZİN SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Cumartesi günü sahasında Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Nihat Kahveci, Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İsmail Köybaşı, Necip Uysal, İbrahim Toraman ve Filip Holosko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Fatih Tekke, Erhan Güven, Ekrem Dağ, Matteo Ferrari, Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve Mehmet Aurelio katılmadı.  Tedavilerini ülkelerinde sürdüren diğer sakat oyuncular Quaresma ve Guti de antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24