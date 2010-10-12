-BEŞİKTAŞ'TA İZİN SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Cumartesi günü sahasında Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Nihat Kahveci, Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İsmail Köybaşı, Necip Uysal, İbrahim Toraman ve Filip Holosko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Fatih Tekke, Erhan Güven, Ekrem Dağ, Matteo Ferrari, Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve Mehmet Aurelio katılmadı. Tedavilerini ülkelerinde sürdüren diğer sakat oyuncular Quaresma ve Guti de antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.