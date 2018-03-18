BEŞİKTAŞ'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI -1

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. 6 araç hasar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çökme saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı sokakta bulunan 2 katlı binanın istinat duvarı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sonucunda park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kaldı. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Görüntü Dökümü:
-Toprak altında kalan araçlar
-Binadan görüntü
-Çöken duvardan görüntü
-Zabıta ve Polis ekipleri
-Detaylar