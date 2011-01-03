-BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ YARI MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Beşiktaş, 2010-2011 sezonun ikinci yarı hazırlıklarına bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ilk bölümde koşu çalışması yaptı. Koşunun ardından pas çalışması gerçekleştiren Beşiktaş, antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları süren ve tesislerde tedavi olan Holosko, İbrahim Üzülmez ve Ferrari idmana katılmazken, takımdan ayrılacak olan ve izinli konumunda bulunan Yusuf ve Fatih de çalışmada yer almadı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Simao ve Almeida da sağlık kontrolünden geçtiği için idmana katılmadı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmeleri beklenen Bobo, Nobre ve Ersan ise yine çalışmada yer almayan oyuncular oldu. -FERNANDES ANTRENMANDA- Beşiktaş'ta ikinci yarının ilk antrenmanında yeni transferlerden Manuel Fernandes de katıldı. Portekizli oyuncuya vatandaşı Quaresma yakın ilgi gösterdi. İki futbolcu koşu çalışması sırasında kısa süreli sohbet ettiler. -SIVOK İKİNCİ BÖLÜMDE KATILDI- Almeida ve Simao ile birlikte sabah sağlık kontrolünden geçen Sivok, antrenmanın ikinci bölümünde takıma katıldı. İlk yarının son döneminde takımla birlikte çalışmalara başlayan Çek oyuncu, sabah sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tesislere gelerek, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. -YİNE EKSİKLER VAR- Sezon başından beri sakat oyunculardan yana dertli olan Beşiktaş, ikinci yarının ilk antrenmanında da eksik kadroyla çalıştı. Bobo, Nobre, Ersan, Holosko, İbrahim Üzülmez, Ferrari'nin yanı sıra sakatlıkları tam olarak düzelmeyen Nihat, Zapotocny, Necip, Onur ve Ekrem takımla bir süre koştuktan sonra çalışmalarını ayrı bir şekilde sürdürdüler. -QUARESMA'NIN ÇORAPLARI- Oynadığı futbolla ve attığı ilginç şutlarla dikkati çeken Quaresma, bugünkü antrenmanda çoraplarıyla ilgi konusu oldu. Portekizli oyuncu, dizlerine kadar gelen ve üzerindeki barkodda adının yazılı olduğu çoraplarla antrenmanda yer aldı. Quaresma'nın giydiği çorapların rejenerasyon çorapları olduğu ve kasları dinlendirme özelliğine sahip olduğu öğrenildi. -GİDECEKLER DE ANTRENMANA KATILDI- Beşiktaş'ta gönderilme kararı alınan yabancı oyuncular Fink, Tabata ve Zapotocny de çalışmaya katıldı. Fink ve Tabata takımla birlikte çalışırken, sakatlığı henüz geçmeyen Zapotocny takımdan ayrı koşu yaptı. Zapotocny'nin durgunluğu ve tek başına koşması dikkati çekti. -SCHUSTER İKİNCİ BÖLÜMDE TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ- Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Bernd Schuster, antrenmanın ikinci bölümünde takımın başına geçti. İdmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyoner Carlos Cascallana yönetiminde çalıştı. Almeida, Simao ve Fernandes'in imza töreni için futbol komitesi üyeleri Serdal Adalı ile Cengiz Zülfikaroğlu'nun da tesislerde olduğu sırada Schuster ilk bölümde antrenmanda bulunmadı. Alman teknik adam, daha sonra sahaya inerek son 20 dakikada takımın başında bulundu. Diğer yandan, takımın tercümanlarından Tuğkan Keçecioğlu'nun da henüz İstanbul'a gelmemesi nedeniyle çalışmada zaman zaman Nihat Kahveci tercümanlık yaptı. Bu arada Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.