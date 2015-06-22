Beşiktaş'ta iki futbolcuyla daha yollar ayrıldı

Beşiktaş yönetimi, İbrahim Toraman'ın ardından, Sezer Öztürk ve Gökhan Süzen'e de kamp kadrosunda olmayacaklarını tebliğ etti. Kulüp bulmaları halinde iki futbolcunun bonservisleri bedelsiz verilecek.

Sezon öncesi hazırlıklarına temmuz ayının ilk haftası başlayacak olan Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular netleşti.

Futbol komitesi ve teknik direktör Şenol Güneş'in ortak kararı doğrultusunda İbrahim Toraman'ın kampa götürülmeyeceği tecrübeli oyuncuya iletilmişti. İbrahim bu gelişme üzerine, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen siyah beyazlı takım ile yollarını ayırma ve futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Ntv Spor'un haberine göre, futbol komitesi, Toraman'ın ardından Sezer Öztürk ve Gökhan Süzen'e de kampa davet edilmeyeceklerini bildirdi. Beşiktaş ile sözleşmesi 2016 Haziran ayında bitecek Sezer, geçen sezon İstanbul Başakşehir ve Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Kalmak isterlerse takımdan ayrı çalışacaklar



Sezer gibi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gökhan Süzen'e de kadroda düşünülmediği iletildi. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Gaziantepspor'da kiralık olarak görev yapmıştı. İki oyuncu Beşiktaş'ta kalmayı tercih etmeleri durumunda sezon boyunca sadece takımdan ayrı olarak antrenman yapacabilecekler. Teklif almaları durumunda ise yönetim ile konuşarak bonservislerini bedelsiz olarak talep edip, kariyerlerine farklı takımlarda devam edecekler.

Ömer Şişmanoğlu kampa davet edildi



Geçen sezon Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen Ömer Şişmanoğlu ise kamp kadrosuna dahil edildi. 25 yaşındaki oyuncu 5 Temmuz'da başlayacak Almanya kampında takımla birlikte yer alacak.