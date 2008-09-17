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Spor

Beşiktaş'ta Holosko korkusu

Ertuğruş Sağlam, sakatlığı düzelmesine rağmen antrenman eksiği bulunması yüzünden Slovak yıldıza, Metalist maçında forma verme konusunda kararsızlık yaşı

17 Eylül 2008 03:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ayak bileğindeki sakatlığı düzelmesine rağmen antrenman eksiği bulunması yüzünden Slovak yıldıza, Metalist maçında forma verme konusunda kararsızlık yaşıyor

Trabzonspor maçını unutarak gözünü yarın akşam oynayacağı UEFA Kupası’ndaki Metalist Kharkiv sınavına çeviren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ı, Filip Holosko endişesi sardı.

Sağ ayak bileğindeki sakatlığı nüksettiği için Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyen Slovak yıldız yoğun tedavi programı sonucunda tamamen iyileşti.

Ancak Sağlam’ın, Holosko’ya, Metalist’e karşı görev verme konusunda kararsızlık yaşadığı bildirildi. Antrenman eksiği bulunan başarılı futbolcuyu oynatma konusunda endişe yaşayan Ertuğrul Sağlam’ın, kesin kararını maç sabahı vereceği ifade edildi.

Tello orta sahaya

Sağlam’ın, Holosko’yu 11’de oynatmaya karar vermesi halinde, Trabzonspor maçında işlemeyen kanatları çalıştırır hale getirmek için bir hamle daha yaparak Tello’yu önde kullanacağı vurgulandı.

Genç teknik adamın, kanatlara hareket ve verimlilik getirerek rakibi devirmenin planlarını yaptığı kaydedildi. Ertuğrul Sağlam’ın, Tello’yu orta sahada kullanması durumunda defansın solunda ise yeniden takıma dönen Seric’e şans tanıması bekleniyor. Bu arada siyah-beyazlı takımın, Metalist’e karşı ilk 11’de 8 yabancıyla sahaya çıkabileceği öğrenildi.

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