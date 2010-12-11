T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta, Holosko 3 ay yok

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi.

11 Aralık 2010 02:00

T24 - Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi.

Eskişehirspor maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan Holosko'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Holosko'nun tarak kemiğinin krampon darbesiyle kırıldığını ifade ederek, Slovak futbolcunun bu akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorlarından Doç.Dr. Şenol Akman tarafından ameliyat edileceğini ve 3 aydan önce sahalara dönmesinin zor olduğunu kaydetti.

Bu arada, siyah-beyazlıların, ligin ikinci yarısının büyük bir bölümünde faydalanamayacakları Holosko'nun sözleşmesini sezon sonuna kadar donduracağı öğrenildi.

Öte yandan, Nobre, Bobo ve Quaresma'nın ardından Holosko'nun da sakatlanmasıyla Beşiktaş'ın forvette A2 takımından Ali Kuçik'ten başka alternatif kalmadı.


Necip 4 hafta yok

Beşiktaş Kulübü ayrıca, aynı maçta sakatlık geçiren Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağlarında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Maçtan sonra yapılan kontrollerin ardından sakatlığı belirlenen Necip Uysal'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Genç oyuncunun ligin ikinci yarısının ilk maçında formasına kavuşabileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24