Beşiktaş'ta, Holosko 3 ay yok

T24 - Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi.

Eskişehirspor maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan Holosko'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Holosko'nun tarak kemiğinin krampon darbesiyle kırıldığını ifade ederek, Slovak futbolcunun bu akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorlarından Doç.Dr. Şenol Akman tarafından ameliyat edileceğini ve 3 aydan önce sahalara dönmesinin zor olduğunu kaydetti.

Bu arada, siyah-beyazlıların, ligin ikinci yarısının büyük bir bölümünde faydalanamayacakları Holosko'nun sözleşmesini sezon sonuna kadar donduracağı öğrenildi.

Öte yandan, Nobre, Bobo ve Quaresma'nın ardından Holosko'nun da sakatlanmasıyla Beşiktaş'ın forvette A2 takımından Ali Kuçik'ten başka alternatif kalmadı.



Necip 4 hafta yok

Beşiktaş Kulübü ayrıca, aynı maçta sakatlık geçiren Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağlarında ikinci derecede yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Maçtan sonra yapılan kontrollerin ardından sakatlığı belirlenen Necip Uysal'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Genç oyuncunun ligin ikinci yarısının ilk maçında formasına kavuşabileceği belirtildi.



