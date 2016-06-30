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Beşiktaş'ta hırsızlar ile polis arasında çatışma çıktı; 4 kişi gözaltına alındı

Kaza sırasında hafif şekilde yaralanan bir polis memuru, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

30 Haziran 2016 12:43

İstanbul Beşiktaş'ta hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli ile polis arasında çatışma çıktı. Sahte plaka kullanan zanlılar polis ekiplerince Zincirlikuyu yönünde yakalandı. 4 şüpheli hırsızlık suçlamasıyla sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler daha öncesinden arama kaydı olan 34 SAA 722 plakalı otomobili Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Ekiplerden kaçan otomobil, Zincirlikuyu yönünden Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'ne yöneldi. Kovalamaca sırasında zanlılar, polis ekiplerine ateş açtı. Bunun üzerine ekipler de ateşle karşılık verdi. 

Beşiktaş Evlendirme Dairesinin bitişiğindeki Muradiye Bostanı Caddesi'nde önü kesilmek istenen zanlıların içerisinde bulunduğu otomobil, bölgede görev yapan başka bir polis otomobiliyle kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde yakalanan zanlılar gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.

Araçta zanlılara ait ve hırsızlıkta kullanıldığından şüphelenilen bir adet demir kesme makası ile 2 tabanca ele geçirildi. Zanlıların kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu belirtildi.

Kaza sırasında hafif şekilde yaralanan bir polis memuru, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha önce Beşiktaş ilçesinde iki marketi soydukları öğrenilen zanlıların, polis otosuna bindirilmesi sırasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, bu sırada görüntü çekmeye gelen gazetecilerden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Oğuzcan Yazar'ı gözaltına aldı.Yaşanan arbedede Yazar'ın kamerası hasar gördü. Bir süre gözaltında tutulan kameran serbest bırakıldı. 

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