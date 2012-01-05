-Beşiktaş'ta Hilbert 5-6 hafta yok İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Eskişehirspor ile yaptığı maçın ikinci yarısında sakatlanan Alman futbolcu Roberto Hilbert'in 5-6 hafta oynayamayacağı açıklandı. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Eskişehirspor ile oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında sakatlanan ve oyunu terk eden Hilbert'in bugün gerçekleştirilen kontrollerinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini belirterek, ''Alman oyuncumuzun sahalara dönmesi 5-6 haftayı bulacak'' dedi. Hilbert'in sakatlığıyla büyük şok yaşayan siyah-beyazlı takım, sezon başından beri bu sıkıntıyı yaşadı. Beşiktaş'ta sezon başında Ersan Adem Gülüm ve Bebe sakatlanmıştı. Bu iki oyuncudan Ersan, zaman zaman takımla birlikte çalışarak eski günlerine dönme gayreti içinde bulunurken, Bebe'nin ise şubat ayının sonu veya mart ayının başında takıma dönebileceği açıklanmıştı. Beşiktaş, yıldız oyuncularını da sakatlık nedeniyle bazı maçlarda oynatamamanın sıkıntısını yaşadı. Manisaspor maçında sakatlanan Portekizli yıldız Quaresma, henüz takıma dönemezken, ilk yarıda sakatlanan Simao ise Eskişehirspor karşılaşmasıyla takımdaki yerini alabilmişti. Sezona attığı gollerle iyi başlayan Almeida ise UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta uzun süreli sakatlık yaşamış ve ilk yarıda Fenerbahçe ile yapılan maçta takımına dönebilmişti. Siyah-beyazlı ekibe sakatlık konusunda bir kötü haber de tecrübeli oyuncu Mehmet Aurelio'dan geldi. Dün sağ dizinden ameliyat olan tecrübeli futbolcunun 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu oyuncuların yanı sıra İbrahim Toraman ile Ekrem Dağ da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle bazı maçları kaçırdı.