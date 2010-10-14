-BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YENİ STAT İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, şu anda odaklandıkları noktanın statlarının yeniden yapılması olduğunu ve 42 bin kişilik bir stat yapmayı hedeflediklerini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde FİYAPI ile futbol takımının maçlarını yaptığı stadın isim sponsorluğu konusunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Demirören, stadın yeniden yapılması konusunda çalıştıklarını dile getirdi. Şu andan itibaren yönetim olarak buna odaklandıklarını belirten başkan Demirören, ''Fizibilite çalışmalarını kabataslak gerçekleştirmiştik. Bizim amacımız 42 bin kişilik bir stat yapmak. İzinlerin çıkmasıyla bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bugünden itibaren yapımcı firma olarak da öncelik hakkı FİYAPI'nın olacaktır'' dedi. -TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞKA YER TEKLİFİ- Stadın yapılması konusunda sürecin uzamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım Demirören, şöyle konuştu: ''Hükümet bu yönde sonuna kadar destek oluyor. Turizm Bakanlığı'ndan başka türlü bir teklif geldi. Bakanlık 'Başka yerde yarın sabah başlayın' dedi. Biz bunu kabul etseydik projeye başlardık. Beşiktaş'ın kalbi olan buradan gitmemek için mücadele ettik. Stadın tarihi dokusu ve konumu da süreci uzattı. İnanıyorum ki çok yakında müjdeli haberi vereceğiz.'' FİYAPI ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına rağmen stadın yeniden yapımı konusunda herkesten teklif alacaklarını kaydeden Demirören, ''Zamanında yurt dışında Alianz Arena'yı yapan firmayla zaten ön görüşmelerimiz vardı. Türkiye'den gelen teklifleri de değerlendireceğiz. Şartlar uygun olursa öncelik FİYAPI'nın olacak'' diye konuştu. -''RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI'NDA OYNAYABİLİRİZ''- Stadın yapımı halinde maçlarını oynamak üzere iki farklı düşünceleri olduğunu kaydeden Demirören, Anadolu'da Süper Lig takımı olmayan illerin yanı sıra Kasımpaşa Kulübü'nün yeni yaptırdığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı da düşündüklerini dile getirdi. Anadolu'da Spor Toto Süper Lig'de takımı olmayan şehirlerde oynamayı planladıklarını vurgulayan Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hem orada Beşiktaş'ı izlettirmek, hem de Beşiktaş sevgisini çoğaltmak istiyoruz. Bunu Futbol Federasyonu ile konuşmak gerekiyor. İkincisi de Kasımpaşa Kulübü stadını yeniledi. Burayı da düşünüyoruz.'' -TARAFTARLARA SAĞLIK SİGORTASI- Beşiktaş Kulübü, FİYAPI İnönü Stadı'nda maç izleyen taraftarlar için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Sigorta & Risk çözüm ortağımız olan Gras Savoye Türkiye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, FİYAPI İnönü Stadı'nda maç izleyen taraftarlarımız acil sağlık hizmetini ücretsiz alabilecek. Bu önemli proje ile bir ilke daha imza atacak kulübümüz, taraftarlarımızın daha güvenli bir ortamda maç izlemesine olanak sağlamayı amaçlıyor'' ifadelerine yer verildi. Maç sırasında sağlık problemleri yaşamaları halinde, tam teşekküllü ambulansın taraftarların hizmetinde olacağı, ciddi bir kaza olması durumunda ise en yakın hastaneye götürülecekleri kaydedildi. Bu hizmetlerin bilet fiyatına dahil olacağı için taraftarlardan herhangi ekstra bir ücret istenmeyeceği belirtilerek, ''Sadece zararı ödemeye değil, zararı önlemeye dayalı bir anlayış sergileyen Gras Savoye Türkiye ile yapılan anlaşma çerçevesinde siyah-beyaz renklerimize gönül veren taraftarlarımız, daha güvenli bir ortamda maç izleme şansına ulaşacak'' denildi.