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Spor

Beşiktaş'ta hedef çifte kupa

Siyah-beyazlılarda gözler, Fenerbahçe maçına çevrildi

16 Nisan 2018 19:33

Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen Beşiktaş'ta gözler perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çevrildi.

Vodafone Park'taki ilk karşılaşmada sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan siyah beyazlılar, Kadıköy'den zaferle dönüp finale çıkmak istiyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Oldukça gergin geçen ve Ricardo Quaresma'nın 5 maç ceza olmasına neden olan ilk karşılaşmadaki hataya bir daha düşmek istemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularını "sonuç ne olursa olsun 90 dakika boyunca sakin kalın. Bu maçın lige bir yansıması olmasın" diyerek uyardı.

13 gün içerisinde biri Kadıköy'de diğeri Aslantepe'de iki derbiye çıkacak Beşiktaş'ta özellikle Babel, Talisca ve Alvaro Negredo'nun formu göz kamaştırıyor.

Ezeli rakibiyle oynayacakları maçın psikolojik boyutunu da göz önüne alan Güneş'in bu mücadeleye nasıl bir 11'le çıkacağı konusunda henüz son kararını vermediği öğrenildi.

Babel'e 11'de yer vermesi beklenen deneyimli teknik adamın ilk maçın olay adamı Ricardo Quaresma hakkındaki kararı ise henüz net değil.

İyi futbol ve farklı skorlarla kazanılan Göztepe ve Akhisar maçlarının moralleri oldukça yükselttiği Beşiktaş'ın Kadıköy'e büyük bir motivasyonla çıkacağı kaydedildi. 

Bu arada sakatlığını atlatan Vagner Love'ın da fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınabileceği belirtildi.

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