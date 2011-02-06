-BEŞİKTAŞ'TA HAKEMLERE TEPKİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Beşiktaş Kulübü'nde hakem kararlarına tepkiler sürüyor. Kardemir Karabükspor ile dün yapılan maçtan sonra kulüp basın sözcüsü Mete Düren'in ardından bugün de kulüp futbol komitesi başkanı ve asbaşkan Serdal Adalı ile yönetici Cengiz Zülfikaroğlu basın mensuplarının karşısına geçerek, hakem kararlarına tepkilerini dile getirdiler. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, asbaşkan Serdal Adalı, bu basın toplantısını kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in düzenlemesini planladıklarını, ancak ilerleyen günlerde verilecek muhtemel cezalardan dolayı toplantıyı kendilerinin yapma gereği duyduğunu söyledi. Adalı, büyük özverilerle futbola katkı vermeye çalışan kendilerinin, hakemler tarafından deyim yerindeyse düşman muamelesi gördüklerini savunarak, ''Türk futbolunu idare edenler tarafından ifade edilen marka değerine maalesef beceriksiz yönetimden dolayı kendileri zarar vermekte. Trabzonspor maçıyla başlayan operasyon ikinci yarıda tüm hızıyla devam etmekte. Fedakarlıklarla transfer yaptığımız emeklerimiz masa başı oyunlarla alt edilmektedir'' dedi. Kardemir Karabükspor ile dün yapılan maçta Almeida'nın şutunda topun kale çizgisini geçtiğini tüm Türkiye'nin gördüğü, ancak maçtaki 4 hakemin görmediğini bildiren Serdal Adalı, şunları kaydetti: ''Bunu görmüyorlarsa tek yapacakları şey hakemliği bırakmak. Ligin devre arasında ortada bir neden yokken 'Hakem hataları olmazsa şampiyon oluruz' diyen ve hakem odasını basmayı adet haline getiren kişi ve kişiler maalesef medya tarafından takdir görüp övülüyorsa, Türk futbolunu kimler idare ediyor? Herkes tarafından dillendirilen bir yabancı hakem konusu var. Birkaç kulüp dışında bütün kulüpler hakem hatalarından şikayetçi. Zaman zaman gündeme gelen yabancı hakem konusunu hiçbir zaman onaylamadık. Ama böyle giderse hakem kurulunun başına yabancı birinin getirilmesini uygun bulabiliriz.''