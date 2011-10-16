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Spor

Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 17:27

-Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a yenilerek haftayı puansız kapayan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'nde yapılacak Dinamo Kiev maçına çevrildi. Teknik direktör Carlos Carvalhal'in verdiği izinle bugünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar, E grubunda 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Dinamo Kiev maçı için yarın sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanıp saat 10.30'da da antrenmana çıkacak.

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