-Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a yenilerek haftayı puansız kapayan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'nde yapılacak Dinamo Kiev maçına çevrildi. Teknik direktör Carlos Carvalhal'in verdiği izinle bugünü dinlenerek geçiren siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar, E grubunda 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Dinamo Kiev maçı için yarın sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanıp saat 10.30'da da antrenmana çıkacak.