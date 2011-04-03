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Spor

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER KUPAYA ÇEVRİLDİ İSTANBUL (A.A)

03 Nisan 2011 16:30

-BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER KUPAYA ÇEVRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'a yenilerek haftayı puansız kapayan Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor ile 6 Nisan Çarşamba günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına izin yapmadan bugün başladı. Sivasspor mücadelesinin öncesindeki ısınma çalışması sırasında sağ alt baldırından sakatlanan Matteo Ferrari, sol kasığında çekme olan Ekrem Dağ, bel ağrısı bulunan Hugo Almeida ile hafif ağrıları olan Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Ferrari ile Ekrem'in MR'larının çekileceğini ve sonuçlara göre durumlarının netlik kazanacağını söyledi. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. Koşuların ardından Sivasspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise, 5'e 2 pas çalışmasının ardından şut ve dar alanda pas çalışmaları yaptı. Onur Bayramoğlu, takımdan ayrı koşarken Ersan Gülüm ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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