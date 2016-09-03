Beşiktaş'ta Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş’ta Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Gökhan Gönül takımla çalışırken, tedavisine devam edilen Tolga Zengin antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kardemir Karabükspor’la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlığı geçen Gökhan Gönül’ün takımla çalışmalara katıldığı bildirildi. Tedavisine devam edilen Tolga Zengin’in yanı sıra bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup ile milli takımlarda bulunan Cenk Tosun, Olcay Şahan, Aras

Özbiliz, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic’in antrenmanda yer almadığı ifade edildi.



Futbolcular kondisyon, taktik, pas ve top kontrolünün ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladığı belirtildi. Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de takip ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00’da Vodafone Arena’da Gaziantepspor ile hazırlık maçı yapacak.