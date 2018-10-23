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Spor

Beşiktaş'ta Genk hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü hafta karşılaşmasında Genk'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman devam etti

23 Ekim 2018 22:01

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü hafta karşılaşmasında Genk\'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman devam etti. 
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. 
Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman  yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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