Beşiktaş'ta freni patlayan otobüs dehşet saçtı

T24- Beşiktaş'ta freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan bir servis otobüsünün 7 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Habertürk'te yer alan bilgiye göre, Hakan Polat idaresindeki bir firmaya ait 34 FH 7934 plakalı servis otobüsü, Dolmabahçe'de freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Servis otobüsü, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu taksiye çarptı. Otobüsün çarpması sonucu taksideki yolcular yaralandı. İlerleyen otobüs, aralarında bir taksi, bir polis aracı ve bir halk otobüsünün de bulunduğu 7 araçta hasara neden oldu. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.



34 TBT 17 plakalı taksisinde hasar meydana gelen Ahmet Başak, "Otobüsün freni patlayarak geldiğini gördüm. Aracımı biraz geri almak istedim ancak arkamda belediye otobüsü vardı, fazla gidemedim" dedi.

Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, hasar gören halk otobüsü şoförü Ahmet Koçak, "Otobüsün freni patlayarak geldiğini gördüm ama bir şey yapamadım" diye konuştu.

Kazanın ardından araçlarında hasar gören vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaralı yolcuların ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.