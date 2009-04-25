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Spor

Beşiktaş’ta Fink tamam

Beşiktaş, daha önce prensipte anlaştığı Eintracht Frankfurtlu Michael Fink ile 3 yıllık mukavele imzaladı.

25 Nisan 2009 03:00


Beşiktaş, daha önce prensipte anlaştığı Eintracht Frankfurtlu Michael Fink ile 3 yıllık mukavele imzaladı.


Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Michael Fink ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman ekolünden vazgeçmiyor. Ligin devre arasında kadrosuna kattığı Fabian Ersnt'in performansından memnun kalan siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurtlu Michael Fink'i de önümüzdeki sezon için transfer etti. Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Fink'i bonservis bedeli ödemeden transfer eden Beşiktaş'ın, Alman futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 1,5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Orta sahada görev yapan Fink, Bundesliga'da bu sezon 27 maçta görev yaptı ve 5 gol kaydetti.


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