Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürdü

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, istasyonlardan oluşan parkurda pas ve şut çalışması ile devam etti. Siyah-beyazlılarda son olarak dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Öte yandan Adana ve Ankara Beşiktaş Futbol Okulları\'ndan turnuva için İstanbul\'a gelen sporcular antrenmanı izleyerek, futbolcularla fotograf çektirdi.

Beşiktaş, çalışmalarına yarın saat 17.00\'de Vodafone Park\'ta Altınordu ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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