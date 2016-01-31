Beşiktaş'ta canlı bomba şüphesiyle bir kişi vuruldu!

Beşiktaş’ta 'canlı bomba' olduğu iddia edilen bir kişi, dur ihtarına uymayınca polis tarafından bacağından vuruldu. Sırtındaki iki sırt çantası fünye ile patlatılan şüpheli, Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sırt çantasında kablolar sarktığı belirtilen bir şahıs, polis tarafından takibe alındı. Şahıs, Beşiktaş'ta İnönü Stadı yakınlarında durdurulmak istendi. Şahıs daha sonra polis tarafından bacağından vuruldu.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bomba ihtimaline karşı olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba uzmanları, iki çantayı fünye ile patlattı.

Polis tarafından vurulan kişi Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı.