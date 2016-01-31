Beşiktaş'ta 'canlı bomba' olduğu iddia edilen şüphelinin vurulma anındaki silah sesleri kameralara yansıdı

Dolmabahçe'de Beşiktaş Stadı'nın bulunduğu alanda 'canlı bomba' olduğu iddia edilen bir kişi bacağından vuruldu. Şüphelinin vurulma anı, Doğan Haber Ajansı kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polisin üç el ateş ettiği duyuluyor. Görüntülere yansıyan konuşmalarda şüphelinin üzerinde iki sırt çantası bulunduğu ve dur ihtarlarına uymadığı belirtiliyor.

Bu video Adobe Flash Player'ın son sürümünü gerektirmektedir.