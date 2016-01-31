Beşiktaş'ta 'canlı bomba' olduğu iddia edilen şüphelinin çantası boş çıktı

Beşiktaş'ta polisin dur ihtarına uymadığı belirtilen bir kişi, silah kullanılarak durduruldu. Silahla kalçasından vurulan kişi hakkında "Sırtında iki çanta var ve üstünden kablolar sarkıyor" şeklinde ihbar yapıldığı açıklandı. Ancak çantalar boş çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre; 155 polis imdat hattına Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye doğru yürüyen bir kişinin sırtında iki adet çanta olduğu ve üzerinden de kablolar sarktığı yönünde bilgi geldi. Bunun üzerine söz konusu noktaya sevk edilen polis ekipleri, bu kişiyi, yapımı devam eden Vodafone Arena stadı yanında durdurmak istedi. Ancak söz konusu kişinin polisin uyarılarını dikkate almadığı ve yürümeye devam ettiği bunun üzerine de polisin, "şüpheliyi kalçasından vurarak etkisiz hale getirdiği" açıklandı.

Vurulan kişi, bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, polis eşliğinde, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi ile caddeye çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatıldı.

Çantalar fünyeyle patlatıldı

Şüphelinin üzerinde bulunan sırt çantaları ise, olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Olay yeri inceleme polisleri, patlamanın ardından paramparça olan çantalar üzerinde ve çevrede yaklaşık 2 saat boyunca inceleme yaptı. Ancak çantalarda patlayıcı madde olmadığı anlaşıldı.

Polis, olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, kapatılan Dolmabahçe Gazhane Caddesi saat 00.00 sıralarından yeniden ulaşıma açıldı.