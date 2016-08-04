Beşiktaş'ta büyük sürpriz; yeni kaptan kim oluyor?

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Ricardo Quaresma, takımın yeni kaptanı oluyor.



Siyah-Beyazlılar'a ikinci gelişinde çok farklı bir görüntü çizen ve gösterdiği performansla takımın şampiyon olmasında önemli bir rol oynayan Quaresma'ya teknik direktör Şenol Güneş önemli bir görev verdi. Deneyimli hoca 2016-2017 sezonunda kaptanlık pazubandını Portekiz ile Avrupa şampiyonluğu yaşan Ricardo Quaresma'ya verdi. Ricardo Quaresma da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu olayı takipçilerine duyurdu.



Ancak Quaresma daha sonra bu paylaşımını hesabından kaldırdı.