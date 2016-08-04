T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta büyük sürpriz; yeni kaptan kim oluyor?

Quaresma resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kaptan olduğunu takipçilerine duyurdu

04 Ağustos 2016 22:36

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Ricardo Quaresma, takımın yeni kaptanı oluyor.

Siyah-Beyazlılar'a ikinci gelişinde çok farklı bir görüntü çizen ve gösterdiği performansla takımın şampiyon olmasında önemli bir rol oynayan Quaresma'ya teknik direktör Şenol Güneş önemli bir görev verdi. Deneyimli hoca 2016-2017 sezonunda kaptanlık pazubandını Portekiz ile Avrupa şampiyonluğu yaşan Ricardo Quaresma'ya verdi. Ricardo Quaresma da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu olayı takipçilerine duyurdu.

Ancak Quaresma daha sonra bu paylaşımını hesabından kaldırdı.

ETİKETLER

Ricardo QuaresmaBeşiktaşKaptanŞenol Güneş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24