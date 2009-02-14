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Spor

Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum

Tomas Sivok, siyah-beyazlı kulüpte futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi.

14 Şubat 2009 02:00

Beşiktaş'ın Çek futbolcularından Tomas Sivok, siyah-beyazlı kulüpte futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi.

Sivok, Beşiktaş Kulübü'nün çocuklara yönelik çıkardığı aylık Yavru Kartal dergisinin şubat sayısında, minik fun club üyeleri Elif Sönmez ve Göktuğ Ali Kapucu'nun sorularını yanıtladı.

Çek futbolcu, "Beşiktaş'ta olmak size ne kazandırıyor?" şeklindeki bir soruya, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bütün dünyada tanınıyor. Beşiktaş'ta olduğum, Beşiktaş'ın bir parçası olduğum için çok mutluyum" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynamak istediğini vurgulayan Sivok, gülerek, "Hatta umarım kulüp bana katlanır da futbol hayatımın sonuna kadar Beşiktaş'ta futbol oynarım" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin, kendisini joker gibi görüp, savunmanın yanı sıra, zaman zaman orta alanda da görevlendirdiğinin hatırlatılması üzerine de Sivok, "Elbette bundan memnunum. Sadece defans mevkisinde oynasaydım tek işim savunma yapmak olurdu. Ama şimdi hem savunma yapıp hem de orta sahada oynayıp takıma her yönden yardım edebiliyorum" diye

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