Beşiktaş'ta bir isme daha Premier Lig'ten talip var

Beşiktaş, Avusturya kampında ilk maçına çıktı. Ukrayna Premier Ligi şampiyonu Shaktar Donetsk ile karşılaşan siyah beyazlılar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; teknik direktör Şenol Güneş tarafından maça ilk 11'de başlayan Adriano, Necip Uysal ve Mitrovic sahanının dikkat çeken isimleri oldu . İspanyol golcü Negredo ise maç kadrosunda yer almadı

Transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş Atiba Hutchinson'a sunduğu teklifin yanıtını beklerken, Ryan Babel için Flamengo'nun ısrarı sürüyor.

Buna rağmen Beşiktaşlı futbolcunun kulüpte mutlu olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı futbolculara teklif gelmeye de devam ediyor. Dünya Kupası performansı ile dikkatleri üzerine çeken Domagoj Vida'nın ardından Fabri'de Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

Fikret Orman yönetimi bütçeyi gözeterek transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da oyunculara gelecek teklifleri değerlendireceği bir sürece giriyor.